Patrizia Mercolino la mamma del piccolo Domenico consegna in Procura un audio del medico che ha operato il figlio

Domenico Caliendo, la mamma deposita un audio in Procura, si attendono sviluppi: «Il chirurgo mi ha detto che era disperato»Domenico Caliendo è morto, e la madre ha consegnato un audio in procura, rivelando le parole disperate del chirurgo.

Una Madre in Attesa: La Battaglia di Patrizia Mercolino per Salvare suo Figlio DomenicoPatrizia Mercolino lotta per salvare suo figlio Domenico, colpito da una grave malattia.

Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico, consegna in Procura un audio del medico che ha operato il figlioLa mamma del bimbo trapiantato e morto al Monaldi di Napoli chiede di consegnare al magistrato un audio contenente le parole del cardiochirurgo ... fanpage.it

Chi è Patrizia Mercolino, la mamma del bimbo di Napoli trapiantato con un cuore danneggiato? Storia, paura e corsa contro il tempo«Ogni secondo conta». È la frase che Patrizia Mercolino ripete a chiunque le chieda come sta. Da settimane vive praticamente dentro l’ospedale Monaldi di Napoli, accanto al lettino di rianimazione del ... alphabetcity.it

Alanews - video e giornalismo. . È nata ufficialmente la Fondazione Domenico Caliendo. Dopo l’atto notarile, la mamma Patrizia Mercolino ha ringraziato l’Italia per l’ondata di affetto: “Domenico è diventato il figlio di tutti. Con questa Fondazione vogliamo aiut - facebook.com facebook

Sequestrati i cellulari dei sei indagati per la morte di Domenico, il bimbo di due anni a cui era stato trapiantato a Napoli un cuore danneggiato. L'inviata #GR1 @elenapababaloni ha incontrato Patrizia Mercolino, mamma del piccolo x.com