' Mamma e non solo' l' appuntamento

Un pomeriggio pensato come un dialogo diretto tra medici dell'ospedale del Valdarno e le cittadine e i cittadini del territorio su un tema specialistico. Un nuovo modello di comunicazione che è al centro dell'appuntamento 'Mamma e non solo' promosso dal Calcit Valdarno assieme alla conferenza.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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The CEO met a little boy in the office not knowing he was his son! The wife-chasing begins #drama

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