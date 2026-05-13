' Mamma e non solo' l' appuntamento

Da arezzonotizie.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un pomeriggio pensato come un dialogo diretto tra medici dell'ospedale del Valdarno e le cittadine e i cittadini del territorio su un tema specialistico. Un nuovo modello di comunicazione che è al centro dell'appuntamento 'Mamma e non solo' promosso dal Calcit Valdarno assieme alla conferenza.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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