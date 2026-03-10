Ultimo appuntamento per la decima edizione di A Teatro con Mamma e Papà

La decima edizione di “A Teatro con Mamma e Papà” si concluderà domenica 15 marzo 2026. La rassegna, organizzata da La Mansarda Teatro dell’Orco insieme al Teatro Ricciardi di Capua, propone spettacoli domenicali rivolti alle famiglie. L’evento si svolge ogni settimana e rappresenta l’ultimo appuntamento della serie. La manifestazione si tiene nel teatro Ricciardi di Capua.

Si chiude domenica 15 marzo 2026 la dieci edizione della rassegna domenicale "A Teatro con Mamma e Papà", promossa da La Mansarda Teatro dell'Orco in collaborazione con il Teatro Ricciardi di Capua. L'appuntamento conclusivo vedrà protagonista la Compagnia Matutateatro della Regione Lazio con lo spettacolo "Cenerentola. Una scarpetta per tre", regia di Titta Ceccano, con Julia Borretti, Agnese Chiara D'Apuzzo e Zahira Silvestri. La rassegna, giunta al decimo anniversario nella città di Capua, è pensata come momento di aggregazione familiare e condivisione tra genitori e figli, favorendo la socialità delle nuove generazioni.

