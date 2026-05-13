Mamma e figli sono scomparsi da circa un mese, senza lasciare indicazioni precise sul loro spostamento. La donna, residente in provincia di Piacenza, si era licenziata e aveva deciso di partire con i due figli e i quattro cani verso il Friuli. Le autorità continuano le ricerche e ritengono che siano vivi, ma al momento non ci sono tracce certe della loro posizione.

Ancora nessuna traccia di Sonia Bottachiari (foto) e dei suoi figli. La donna di Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, lo scorso 20 aprile si è licenziata, è salita in macchina con i due figli adolescenti e quattro cani ed è partita in direzione Friuli per una vacanza. Da quel momento i tre sono spariti. "Siamo preoccupati, però confidiamo in una risoluzione positiva come preannunciato dalla procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella". Così ieri l’avvocata Federica Obizzi, che assiste il padre dei due ragazzi di 14 e 16 anni e le cui ricerche sono in corso da giorni in Friuli. Obizzi, che è anche presidente di Penelope Fvg, rinnova l’appello già lanciato nei giorni scorsi rivolto a Sonia e ai due figli, "a farsi sentire, che andrà tutto bene".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mamma e figli spariti, gli investigatori: "Riteniamo siano vivi, avanti con le ricerche"

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