Famiglia scomparsa le quattro piste seguite dagli investigatori nel giallo di mamma Sonia e i suoi due figli
Le forze dell'ordine proseguono le ricerche per trovare una famiglia scomparsa da tre settimane a Salsomaggiore. Gli investigatori stanno seguendo quattro piste diverse, ma finora non ci sono aggiornamenti concreti. Le persone coinvolte sono una donna e i suoi due figli, e le indagini sono ancora in corso senza indicazioni definitive sulla loro posizione. La vicenda resta al centro dell’attenzione locale.
Continuano senza sosta ma anche senza novità le ricerche della famiglia di Salsomaggiore scomparsa da tre settimane. Ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, 49 anni, sparita insieme con i due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Piacenza diretti in.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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