Famiglia scomparsa le quattro piste seguite dagli investigatori nel giallo di mamma Sonia e i suoi due figli

Le forze dell'ordine proseguono le ricerche per trovare una famiglia scomparsa da tre settimane a Salsomaggiore. Gli investigatori stanno seguendo quattro piste diverse, ma finora non ci sono aggiornamenti concreti. Le persone coinvolte sono una donna e i suoi due figli, e le indagini sono ancora in corso senza indicazioni definitive sulla loro posizione. La vicenda resta al centro dell’attenzione locale.

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