mamma e due figli scomparsi con 4 cani si indaga per sottrazione di minore la separazione conflittuale e le ricerche

Una famiglia emiliana, composta da madre e due figli, è scomparsa dall’ultimo giorno di aprile, portando con sé anche quattro cani. La loro automobile è stata trovata mercoledì scorso a Tarcento, in provincia di Udine, portando le autorità a concentrarsi su un’indagine per sottrazione di minore. La vicenda coinvolge anche una separazione con conflitti in corso e ha portato a intensificare le ricerche sul territorio.

TARCENTO (UDINE) - Svolta giudiziaria nel caso della famiglia emiliana scomparsa dal 20 aprile scorso, la cui automobile è stata ritrovata nella giornata di mercoledì a Tarcento, in Friuli Venezia Giulia. La Procura della Repubblica di Piacenza, territorio in cui risiedono gli scomparsi, a Castell’Arquato, ha aperto un fascicolo d’inchiesta con l’ipotesi di reato di sottrazione di minore. Si tratta di un atto dovuto dopo la denuncia presentata dal padre dei due ragazzi e che consentirà ora alla magistratura di utilizzare strumenti investigativi più incisivi per provare a rintracciare Sonia Bottacchiari, di 49 anni e riportare a casa i due ragazzi minorenni, di 14 e 16 anni.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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