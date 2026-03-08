Fidanzatini adolescenti spariti ritrovati sani e salvi ad Ancona

Due adolescenti scomparsi venerdì sono stati ritrovati sani e salvi ad Ancona. La vicenda si è conclusa positivamente, senza ulteriori sviluppi o incidenti. Le autorità hanno confermato il ritrovamento dei giovani, che erano spariti senza lasciare tracce. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza che siano stati resi noti altri dettagli o motivazioni.

Da un paio di giorni due ragazzini padovani sono usciti di casa per andare a scuola, ma di fatto si sono volatilizzati. Sui social impazzano i messaggi con la speranza che possano rientrare quanto prima sani e salvi. Stasera, 8 marzo, la svolta Si è conclusa nel migliori di modi la vicenda legata a due adolescenti che da venerdì avevano fatto perdere le proprie tracce. Nel tardo pomeriggio odierno, 8 marzo, sono stati ritrovati sani e salvi ad Ancona. La vicenda è cominciata venerdì 6 marzo. Sono usciti di casa per andare a scuola, ma i loro piani erano ben diversi. Da qualche giorno due adolescenti padovani, fidanzatini, hanno fatto perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

