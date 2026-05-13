Mamma e figli scomparsi sono stati trovati e stanno bene. La donna e i bambini sono stati rintracciati in un’abitazione, dove si trovano in condizioni di salute buone. La Procura ha dichiarato che non può fornire dettagli sulla loro posizione o sui motivi della scomparsa. La famiglia era scomparsa da alcuni giorni e la loro presenza è stata confermata dalle autorità.

TARCENTO - «E' stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita». Lo riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in riferimento alla mamma e ai due figli di 14 anni e 16 anni scomparsi da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli, nella zona di Tarcento. «Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari - ha detto la procuratrice - in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile».🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Mamma e figli scomparsi ritrovati sani e salvi. La Procura: «Non possiamo dire dov'erano o lei sparisce di nuovo»

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