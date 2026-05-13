Una donna e i suoi figli, scomparsi da alcuni giorni, sono stati trovati e stanno bene. La Procura ha comunicato che sono stati rintracciati e che si trovano in un’abitazione adeguata, senza specificare dove si trovassero durante la scomparsa. La donna è stata individuata insieme ai figli e tutti e tre sono stati ritrovati in buone condizioni di salute. Non sono stati forniti dettagli sulla loro eventuale localizzazione precedente.

TARCENTO - «E' stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita». Lo riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in riferimento alla mamma e ai due figli di 14 anni e 16 anni scomparsi da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli, nella zona di Tarcento. «Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari - ha detto la procuratrice - in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile».🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Mamma e figli scomparsi ritrovati sani e salvi. La Procura: «Non possiamo dire dov'era o lei sparisce di nuovo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Mamma e figli scomparsi ritrovati sani e salvi. La Procura: «Non possiamo dire dov'erano o lei sparisce di nuovo»

Leggi anche: Mamma e figli scomparsi ritrovati sani e salvi. La Procura: «Non possiamo dire dov'erano»

Temi più discussi: Madre scomparsa con i due figli e i loro 4 cani: ritrovate più lettere, si pensa al suicidio; Madre e due figli adolescenti scomparsi mentre erano in vacanza in Friuli: le ricerche; Mamma e figli scomparsi in Friuli, parla il papà: ultime news; Scomparsi nel nulla, il giallo della mamma e dei suoi figli non trova soluzioni.

Mamma e figli scomparsi a Piacenza, trovate più lettere di Sonia Bottacchiari: Stato di profonda sofferenza x.com

Timore per la festa della mamma e del papà - primo anno senza genitori - reddit.com reddit

Ritrovata la madre scomparsa con i due figli a Tarcento, stanno bene. Sonia: Se dite dove sono sparisco di nuovoDopo 23 giorni rintracciata la donna con i figli di 14 e 16 anni. Sul caso proseguono le indagini per sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ... quotidiano.net

Ritrovati la donna e i figli scomparsi in Friuli, stanno beneSono stati ritrovati nella giornata di mercoledì la madre e i figli scomparsi in Friuli. Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi di 14 e 16 non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 ... tg24.sky.it