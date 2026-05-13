Mamma e figli scomparsi sono stati ritrovati e si trovano in buone condizioni di salute. La Procura ha confermato il ritrovamento, senza fornire dettagli sulla loro posizione o sui motivi della scomparsa. La donna e i figli erano irreperibili da alcuni giorni, e al momento non si conoscono le ragioni del loro allontanamento. Le autorità continuano a monitorare la situazione senza ulteriori aggiornamenti.

TARCENTO - «E' stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita». Lo riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in riferimento alla mamma e ai due figli di 14 anni e 16 anni scomparsi da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli, nella zona di Tarcento. «Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari - ha detto la procuratrice - in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile».🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Mamma e figli scomparsi rintracciati in buona salute. La Procura: «Non possiamo dire dov'era o lei sparisce di nuovo»

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