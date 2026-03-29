Una giovane donna di 25 anni è stata trovata senza vita nel letto di una camera di un bed & breakfast. L’allarme è stato lanciato nella mattinata di ieri, intorno alle 9, quando qualcuno ha chiamato i soccorsi. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per chiarire le cause del decesso. La vittima non presentava segni evidenti di violenza.

Una ragazza di 25 anni trovata senza vita nel letto della camera di un bed & breakfast. L’allarme è scattato nella mattinata di ieri, intorno alle 9.45, quando un uomo che divideva la stanza con la ragazza, Roberta Fattori, residente a Porto Sant’Elpidio, ha chiamato il 112. La giovane donna era nel letto. Dopo aver accusato un malore che non le ha lasciato scampo non si è più svegliata. Lui ha richiesto l’intervento dei soccorsi nella struttura che si trova in via Calatafimi. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde, ma per la 25enne purtroppo non c’era già più nulla da fare. Inutili si sono rivelati i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazza di 25 anni trovata morta nel letto

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