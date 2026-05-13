Malvasia senza Confini | nasce la rotta tra Veneto e Sicilia

? Domande chiave Come potrà un unico vitigno unire dodici regioni italiane distanti?. Quali borghi storici faranno parte di questo nuovo itinerario enogastronomico?. Chi guiderà la strategia per trasformare la Malvasia in un brand internazionale?. Perché questo progetto punta a cambiare il turismo di massa in Italia?.? In Breve Collaborazione tra dodici regioni coinvolge le Camere di Commercio di Pordenone-Udine, Messina e Basilicata.. Barbara Nicoletti e Walter Filiputti coordinano marketing territoriale e gestione wine manager del progetto.. Iniziativa nata dopo la prima fase tenutasi lo scorso novembre al Merano Wine Festival.. Obiettivo sviluppo economico per produttori e borghi attraverso itinerari enogastronomici e culturali mediterranei.🔗 Leggi su Ameve.eu

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