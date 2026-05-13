Maltrattamenti e revenge porn all' ex Luserta Jr davanti al gip | Non ho fatto nulla

Luigi Luserta Jr, 23 anni, si è presentato davanti al giudice per rispondere delle accuse di maltrattamenti e revenge porn rivoltegli dall’ex compagna. Il giovane, appartenente a una famiglia nota nel settore delle cave, ha dichiarato di non aver commesso i reati contestati. Il padre, anch’egli coinvolto in un’indagine, è stato arrestato in passato a seguito di un controllo che ha portato al ritrovamento di armi e droga nell’abitazione familiare.

“Non ho fatto nulla di quanto mi contestate”. Luigi Luserta, 23enne casertano, appartenente a una nota famiglia di imprenditori attiva nel settore delle cave, (è figlio di Antonio arrestato a seguito del ritrovamento di armi e droga nell’abitazione di famiglia) ha respinto le accuse di lesioni.🔗 Leggi su Casertanews.it

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