Violenza minacce e revenge porn all' ex fidanzata arrestato il figlio di Luserta
A Verona è stato arrestato Luigi Luserta, un giovane proveniente da una famiglia di imprenditori nel settore delle cave, originario di Caserta. L’arresto è legato a accuse di violenza, minacce e revenge porn nei confronti dell’ex fidanzata. Le indagini hanno portato alla sua cattura, confermando le accuse mosse nei confronti del ragazzo. La vicenda si è svolta nelle ultime settimane e ha coinvolto le autorità locali.
È stato arrestato a Verona Luigi Luserta, giovane casertano appartenente a una nota famiglia di imprenditori attiva nel settore delle cave.Il provvedimento è scattato nell’ambito dell’inchiesta aperta dopo la denuncia presentata dall’ex fidanzata, che ha accusato il giovane di sequestro di.🔗 Leggi su Casertanews.it
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