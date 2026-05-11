Violenza minacce e revenge porn all' ex fidanzata arrestato il figlio di Luserta

A Verona è stato arrestato Luigi Luserta, un giovane proveniente da una famiglia di imprenditori nel settore delle cave, originario di Caserta. L’arresto è legato a accuse di violenza, minacce e revenge porn nei confronti dell’ex fidanzata. Le indagini hanno portato alla sua cattura, confermando le accuse mosse nei confronti del ragazzo. La vicenda si è svolta nelle ultime settimane e ha coinvolto le autorità locali.

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