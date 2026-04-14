Accusa di revenge porn definitivo il proscioglimento per La Russa jr?

È stato confermato il proscioglimento di Leonardo Apache La Russa, coinvolto in un procedimento legale per accuse di revenge porn. La decisione definitiva è arrivata dopo le varie fasi del procedimento giudiziario. La Russa jr. non dovrà più rispondere di queste accuse e il caso si può considerare chiuso. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media, anche per la notorietà del coinvolto.

(Adnkronos) – È diventato definitivo il proscioglimento di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, accusato di revenge porn per un video intimo registrato il 19 maggio del 2023 al termine di una serata che gli è costata un'inchiesta, poi archiviata, con l'ipotesi di violenza sessuale. Dopo il deposito delle motivazioni della giudice per l'udienza preliminare di Milano Maria Beatrice Parati, che ha dichiarato estinto il reato per il ragazzo, non è stato presentato ricorso contro la sentenza del 17 dicembre 2025. Per la giudice l'indagato, assistito dagli avvocati Vinicio Nardo e Adriano Bazzoni, aveva mostrato un "sincero dispiacere".🔗 Leggi su Periodicodaily.com La Russa junior, niente ricorso sul revenge porn: il figlio del presidente del Senato definitivamente proscioltoMilano, 14 aprile 2026 – Si chiude definitivamente la vicenda processuale di Leonardo Apache La Russa, figlio terzogenito del presidente del Senato... Péter Magyar leader dell'opposizione in Ungheria accusa Orban di "revenge porn", "ha un mio video intimo"A due mesi dalle elezioni parlamentari è battaglia politica in Ungheria dove Péter Magyar sfida Viktor Orban.