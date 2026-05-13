Maltempo in Veneto allerta gialla dalla Regione e il Comune di Verona invita i cittadini alla prudenza

Giovedì 14 maggio si prevede un tempo instabile in Veneto, con rovesci e temporali che interesseranno già dalla mattina le zone centro-meridionali della regione. La Regione ha emesso un’allerta gialla per maltempo, mentre il Comune di Verona ha invitato i cittadini a prestare attenzione e adottare comportamenti prudenti. Le previsioni indicano che le condizioni meteo resteranno instabili per tutta la giornata.

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