Maltempo in Veneto allerta gialla dalla Regione e il Comune di Verona invita i cittadini alla prudenza
Giovedì 14 maggio si prevede un tempo instabile in Veneto, con rovesci e temporali che interesseranno già dalla mattina le zone centro-meridionali della regione. La Regione ha emesso un’allerta gialla per maltempo, mentre il Comune di Verona ha invitato i cittadini a prestare attenzione e adottare comportamenti prudenti. Le previsioni indicano che le condizioni meteo resteranno instabili per tutta la giornata.
Il Meteo regionale segnala che giovedì 14 maggio il tempo sarà instabile con probabili rovesci e temporali già dalla mattinata, in particolare sui settori centro-meridionali del Veneto. Localmente, saranno possibili fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento) con.🔗 Leggi su Veronasera.it
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