Torna l' allerta gialla per il rischio di temporali il Comune invita alla prudenza

Il dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla per temporali, valido dalla mezzanotte fino alla fine della giornata successiva. Il Comune ha comunicato alla popolazione di essere prudente, in particolare riguardo ai possibili rovesci e temporali che si prevede possano interessare la zona nelle prossime ore. Il sindaco ha invitato a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche.

Il Comune invita tutti i cittadini alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti non necessari. Tra le raccomandazioni principali: evitare di sostare su ponti, passerelle o nei pressi di torrenti e corsi d'acqua; non occupare le carreggiate per lasciare libero il passaggio ai mezzi di soccorso; allontanarsi dai locali seminterrati in caso di rischio di allagamento; non tentare di attraversare sottopassi o guadi durante o subito dopo le piogge intense.