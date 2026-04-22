Piogge in arrivo scatta l' allerta gialla della Protezione civile | il sindaco invita alla prudenza

Una perturbazione portatrice di piogge è prevista per tutto il giorno di giovedì 23 marzo su Agrigento, con un livello di allerta gialla emesso dal dipartimento regionale della Protezione civile. Il sindaco ha diffuso un avviso alla cittadinanza, invitando alla prudenza, in quanto l’allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e rimarrà in vigore dalle 00:00 alle 24:00.

Allerta meteo di livello giallo su Agrigento per tutta la giornata di giovedì 23 marzo. Il sindaco ha informato la cittadinanza che il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso per rischio meteo-idrogeologico, valido dalla mezzanotte fino alle ore 24 di domani, 23.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Allerta gialla per altre 24 ore, la Protezione civile invita alla prudenza: persistono le condizioni di instabilitàSecondo giorno consecutivo di allerta meteo in provincia di Agrigento, dove anche per domani è stata diramata, dalla Protezione civile, quella di... Leggi anche: Piogge e rischio allagamenti, scatta l’allerta gialla: invito alla massima prudenza Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Piogge e temporali in arrivo nel Cesenate: scatta l'allerta meteo per domenica; Meteo, scatta l'allerta a Milano: forti temporali in arrivo, ecco il piano d'emergenza; Maltempo, scatta l'allerta gialla a Novara e nel Vco: piogge intense e rischio frane; Forti piogge e attenzione alle piene dei fiumi: scatta una nuova allerta meteo per temporali nel Ravennate. Piogge e temporali in arrivo nel Cesenate: scatta l'allerta meteo per domenicaDomenica di maltempo sul territorio cesenate. La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un'allerta gialla (la numero 041/2026), valida per l'intera giornata di domenica 19 aprile, a causa di ... cesenatoday.it Piogge e temporali in arrivo: in Maremma scatta l'allerta meteoLa Maremma si prepara a una giornata di forte instabilità meteorologica. Una circolazione depressionaria in arrivo sull'Italia colpirà la Toscana a partire da domani, portando piogge e temporali che s ... corrieredimaremma.it Ultime piogge, poi torna il sole ovunque: il nostro TG Meteo di mercoledì 22 aprile Per i dettagli su ogni città, scarica l'app di Meteo.it! facebook #Meteo #Sardegna #22aprile - Giornata. con cielo via via più nuvoloso sui settori orientali. Possibili piogge. Venti in genere moderati e mari poco mossi. Temperature medie comprese tra 14 e 24°C. x.com