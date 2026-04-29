Giovedì 30 aprile 2026, sulla Toscana è prevista un'ondata di vento forte che ha portato all'attivazione di un'allerta gialla. La perturbazione è causata dall'arrivo di aria fredda e interessa diverse zone della regione. Le autorità hanno segnalato l'esistenza di aree a rischio, invitando alla prudenza e a verificare eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche. La situazione è monitorata dalle squadre di protezione civile.

FIRENZE – Un afflusso di aria fredda è in arrivo domani, giovedì 30 aprile 2026, sulla Toscana. Nell’area centro-settentrionale della regione sono previste raffiche di vento di grecale fino a 50-60 chilometri orari lungo le pianure esposte e fino a 60-80 chilometri orari sulle zone collinari centro-meridionali. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo....🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Vento forte in Toscana: allerta gialla giovedì 30. Le zone a rischio

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