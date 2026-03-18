Vento forte in Toscana | allerta gialla estesa a giovedì 19 Le zone a rischio

Un vento forte di grecale sta interessando la regione Toscana, con l’allerta gialla estesa fino a giovedì 19. La Protezione civile ha segnalato le zone più a rischio, dove si registrano raffiche intense e possibili disagi. Le autorità monitorano con attenzione la situazione e invitano la popolazione a rispettare le indicazioni di prudenza. La perturbazione ha coinvolto principalmente le aree costiere e interne della regione.

FIRENZE – Il vento forte di grecale continua a sferzare la Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta di codice giallo per vento, limitata alle zone interne del bacino dell’Arno, oltre a quella già in essere fino alla mezzanotte di oggi, 18 marzo 2026. In particolare la nuova allerta in vigore dalle 9 alle 18 di giovedì 19 marzo riguarderà la zona fiorentina, il Valdarno Inferiore, Valdelsa e Valdera e le zone di Bisenzio e Ombrone Pistoiese con raffiche fino a 50-70 kmh in pianura. In graduale esaurimento nelle prossime ore le deboli precipitazioni, anche a carattere nevoso sull’Appennino oltre gli 800 metri. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vento forte in Toscana: allerta gialla estesa a giovedì 19. Le zone a rischio Articoli correlati Maltempo in Toscana: vento forte e mareggiate, allerta gialla estesa al 3 gennaio. Le zone a rischioLa Protezione Civile Regionale Toscana ha prorogato la validità del codice giallo, in corso oggi, 2 gennaio fino, fino alle ore 12 di domani, sabato... Maltempo in Toscana: in arrivo temporali e vento forte, allerta gialla per venerdì 6. Le zone a rischioFIRENZE – La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la Toscana dalla... Approfondimenti e contenuti su Vento forte Temi più discussi: MALTEMPO IN TOSCANA: VENTO FORTE E ALLERTA GIALLA IL 18 MARZO; Maltempo, su Toscana centrale codice giallo per vento forte; Allerta meteo in Toscana: codice giallo per il forte vento; Vento forte su Livorno, scatta l’allerta gialla per mercoledì 18 marzo. Maltempo, nuova allerta gialla per vento forte in ToscanaAncora vento forte sulla Toscana nella giornata di oggi mercoledì 17 marzo, e domani, giovedì 18 marzo, con vento di grecale e raffiche fino a 50-70 km/h in pianura. (ANSA) ... ansa.it Maltempo: allerta meteo per vento forte anche domaniGROSSETO – Ancora vento forte sulla Toscana nella giornata di oggi mercoledì 17 marzo, e domani, giovedì 18 marzo, con vento di grecale e raffiche fino a 50-70 km/h in pianura . La Sala operativa dell ... msn.com Svizzera, cabina di un'ovovia precipita per il forte vento: un morto e diversi feriti - facebook.com facebook Vento forte, codice giallo il 19 marzo x.com