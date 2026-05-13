Nella giornata di ieri, l’Emilia è stata interessata da condizioni meteorologiche avverse con precipitazioni di grandine che hanno colpito Lugo. A Riccione, un grande ramo si è staccato e si è schiantato sulla strada, bloccando la viabilità locale. La grandinata ha provocato un calo delle temperature nella zona di Lugo, mentre a Riccione si sono verificati danni a causa del ramo caduto.

? Domande chiave Come ha causato il calo termico la grandinata a Lugo?. Dove è caduto il grosso ramo che blocca la viabilità?. Perché la Protezione Civile ha confermato l'allerta gialla per oggi?. Quando tornerà la viabilità normale su viale Vittorio Emanuele?.? In Breve Pioggia a Bubano 11mm, Passo Croce Arcana 6mm, Lugo e Fusignano 5mm.. Lugo registra calo termico repentino da 22°C a 16°C dopo la grandinata.. Ramo caduto a viale Vittorio Emanuele a Riccione richiede intervento giardinieri Geat.. Protezione Civile mantiene allerta gialla per vento e passaggio al Maestrale.. Maltempo in Emilia Romagna con temporali e grandine che hanno colpito Lugo e le zone limitrofe, mentre a Riccione il vento forte ha causato la caduta di un grosso ramo di tiglio su viale Vittorio Emanuele.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo in Emilia: grandine a Lugo e un grosso ramo cade a Riccione

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