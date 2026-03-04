Paura in via Carlo Baffi | grosso ramo si spezza e cade sull' asfalto

A Foggia, in via Carlo Baffi, un grosso ramo di pino si è spezzato e ha colpito l’asfalto intorno alle 20. Nessuno è rimasto ferito. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere la rimozione del ramo. Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali per valutare i danni e mettere in sicurezza l’area.

Il fatto è successo nella serata di ieri, martedì 3 marzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale Paura a Foggia, per la caduta di un grosso ramo di pino in via Carlo Baffi. Il fatto è successo intorno alle 20.30 di ieri, martedì 3 marzo, all'altezza dell'intersezione con via Ugo La Malfa, e solo per un caso fortuito l'episodio non ha provocato danni a cose o persone. Il ramo ha bloccato gran parte della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, che si sono occupati della bonifica e messa in sicurezza della zona, e gli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Crolla un grosso ramo di un pino. Paura vicino alla scuola PezzaniNel pomeriggio di ieri una grosso ramo di pino marittimo è caduto in strada in via Repubblica, poco distante dall’ingresso della scuola primaria... Grosso ramo di pino cade per il forte vento nei pressi della scuola Livio Tempesta: nessun feritoFortunatamente, al momento della caduta non transitavano né pedoni né veicoli nella zona interessata, e non si registrano danni a persone o cose.