La Camera dei Deputati ha approvato la prima lettura di un disegno di legge dedicato a gestire le emergenze legate a eventi meteorologici estremi. La legge riguarda le aree colpite dal maltempo in Calabria e Sardegna, e la sua applicazione è prevista a partire dal 18 gennaio 2026. La normativa mira a intervenire per il rilancio delle zone danneggiate dal fenomeno atmosferico.

La Camera dei Deputati ha dato il via libera alla prima lettura del disegno di legge volto a gestire le emergenze causate dai fenomeni meteorologici estremi che hanno colpito la Calabria, la Sardegna e a partire dal 18 gennaio 2026. Il provvedimento, che prevede anche misure per la frana di Niscemi e per la protezione civile, è stato approvato con 122 voti favorevoli, senza alcuna opposizione e con 73 astensioni, ed è ora destinato al Senato per la seconda lettura, prevista entro il 28 aprile. Il sostegno economico alla ricostruzione e la strategia per il settore turistico. L’iter legislativo si sposta ora nel ramo alto del Parlamento, dove i senatori dovranno esaminare il testo entro la fine di aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo e turismo: via al piano per rilanciare le zone colpite

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