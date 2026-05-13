Maltempo allerta meteo gialla domani 14 maggio per temporali | le regioni colpite
Domani, giovedì 14 maggio, è prevista un'allerta meteo gialla in sette regioni italiane a causa di temporali. L'evento si inserisce in un episodio di maltempo che interessa tutto il paese, con condizioni di pioggia intenso e possibili rovesci temporaleschi. La Protezione Civile ha emesso l'avviso, che riguarda diverse aree del territorio, e invita a prestare attenzione alle eventuali criticità.
Ondata di maltempo sull’Italia da nord a sud. La Protezione Civile ha valutato per domani, giovedì 14 maggio, una nuova allerta meteo gialla per temporali su sette regioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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