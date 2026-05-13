Malore alla guida poi lo scontro con l' auto | morto

Da quotidianodipuglia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 50 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto lungo corso Giuseppe Garibaldi a Bisceglie. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista avrebbe avuto un malore improvviso che lo ha fatto perdere il controllo del veicolo, provocando uno scontro frontale con un’altra auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi necessari per chiarire la dinamica.

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Un malore improvviso. Sarebbe questa la causa di un violentissimo incidente, uno scontro frontale in corso Giuseppe Garibaldi a Bisceglie, che ha provocato la morte di un uomo di 50 anni. La vittima era alla guida di un'utilitaria quando ha accusato un malessere e perso il controllo del veicolo, non riuscendo a evitare di invadere la corsia opposta. L'impatto tra la Fiat 600 e una Lancia Musa nera (che si è trovata dal lato opposto della carreggiata in quegli istanti) è stato talmente forte da far sbalzare l'utilitaria diversi metri più indietro, terminando la corsa al centro della strada. Il personale sanitario giunto sul posto a bordo di due ambulanze ha tentato in tutti i modi di rianimare l'uomo, che sarebbe morto praticamente sul colpo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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