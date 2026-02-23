Malore alla guida con l' auto finisce contro il guardrail | morto un uomo sull' asse dei servizi

Un uomo ha perso la vita questa mattina sull'Asse dei servizi in direzione Catania dopo aver accusato un malore alla guida. Il conducente ha perso il controllo dell’auto, finendo contro il guardrail e provocando un incidente fatale. La vettura si è schiantata a una velocità elevata, lasciando pochi dubbi sulla gravità del fatto. Le autorità stanno ancora verificando le cause, mentre il traffico sulla strada resta rallentato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e il personale del 118. Al momento non si conoscono ancora le generalità della vittima Un incidente mortale si è verificato questa mattina sull'Asse dei servizi in direzione Catania. Secondo le prime informazioni, il conducente avrebbe accusato un malore mentre era alla guida, perdendo il controllo del mezzo e andando a sbattere contro il guardrail. Nell'impatto ha perso la vita lo stesso conducente. Non risultano coinvolti altri veicoli. Il traffico sull'arteria stradale è bloccato subito dopo il punto in cui si è verificato l'incidente, con forti rallentamenti in direzione Catania.

