Malore alla guida centra auto e poi abbatte piante e arredi urbani

Un'anziana donna alla guida di una Chevrolet ha causato un incidente nel cuore della città. Dopo aver tamponato un'altra vettura, ha perso il controllo del mezzo e ha abbattuto alcune piante e arredi pubblici. L'episodio si è verificato in un'ora di punta, suscitando paura tra i passanti e creando disagi lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere la conducente e mettere in sicurezza l'area.

Un'anziana alla guida di una Chevrolet semina il panico in strada: tampona una vettura, abbatte piante e arredi urbani. Sembrava una vettura impazzita quella guidata da M.A., 85enne di Santa Maria Capua Vetere, che in via Napoli a Sant'Andrea prima ha tamponato una Fiat Panda Modello 4X4 condotto.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Piazza XXIV Maggio: sbanda con l'auto e danneggia gli arredi urbani, individuatoBeccato grazie alla videosorveglianza, l’automobilista che nella notte tra mercoledì e giovedì perdendo il controllo della sua vettura, ha causato... Malore alla guida: il tamponamento, poi la tragediaUn uomo, di 30 anni, ha accusato un malore mentre era alla guida della sua auto tra le strade di Melito ed è morto poco dopo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lieve malore alla guida della motoape, finisce fuori strada e si schianta contro un ulivo; Incidente stradale, si sente male al volante e si schianta: gravissima; Malore alla guida, col furgone finisce contro un'auto in via Brennero a Mantova; Malore mentre è alla guida di un tir, paura per un 58enne in tangenziale a Lodi. Dramma nel Salento: malore alla guida, muore nel giorno di PasquaDramma a Matino, dove un uomo di 51 anni è morto nella serata di Pasqua mentre era alla guida della sua auto. Il dramma si è consumato nei pressi del cimitero. La vittima si chiamava Davide Vitali. quotidianodipuglia.it Ha un malore alla guida e finisce contro una macchina: automobilista in terapia intensivaBASTIA UMBRA - Un improvviso malore alla guida sarebbe all’origine di un incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno di ieri in via Tagliamento. msn.com Malore a bordo della nave “Laura Bassi”, ormeggiata all’ex arsenale triestino San Marco di via Von Bruck. La persona è stata evacuata a terra mediante l’utilizzo di un cestello porta persone. L’articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook