Malen lo scarto di Emery che potrebbe finire da ‘capocannoniere’ in meno di cinque mesi

Da justcalcio.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donyell Malen, attaccante olandese, ha attirato l’attenzione nel calcio italiano dopo aver segnato numerosi gol in questa stagione. Recentemente, un sito sportivo ha scritto che il giocatore è diventato uno dei protagonisti più discussi, con la possibilità di diventare il capocannoniere del campionato in meno di cinque mesi. La sua presenza in campo e i risultati conseguiti hanno suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2026-05-11 21:02:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: D onyell Malen è diventato il calciatore alla moda del calcio italiano. L’attaccante olandese della Roma è il il calciatore più in forma della seconda metà di stagione in Italia cosa che non ci si aspettava che accadesse visto l’inizio del corso. Malen è stato uno dei cinque acquisti dell’Aston Villa di Unai Emery durante il mese di Gennaio 2025. Insieme a Malen, nella squadra di Birmingham arrivarono nomi come Rashford, Asensio e Disasi. L’obiettivo della dirigenza sportiva dei ‘Villains’ era quello di arricchire il guardaroba della parte più offensiva della squadra, dove l’Aston Villa non aveva espresso al meglio nella prima metà dell’anno.🔗 Leggi su Justcalcio.com

malen lo scarto di emery che potrebbe finire da 8216capocannoniere8217 in meno di cinque mesi
© Justcalcio.com - Malen, lo scarto di Emery che potrebbe finire da ‘capocannoniere’ in meno di cinque mesi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

L’annuncio di Emery su Malen: “La Roma lo riscatterà”L’attaccante olandese resterà nella Capitale italiana Il suo impatto sul calcio italiano è stato a dir poco devastante.

Roma, Malen sfida Lautaro: caccia al trono di capocannoniereLa rincorsa della Roma verso l’Europa passa inevitabilmente dai piedi di Donyell Malen, l’uomo che ha cambiato il volto offensivo della squadra di...

Argomenti più discussi: Serie A, Roma-Fiorentina 4-0: show giallorosso, Gasp va a -1 dalla Champions; Yildiz in gruppo, rischio Kean e Malen in dubbio: gli indisponibili per la 36ª di Serie A; ON AIR! – Pes: Sul ds la Roma rischia di restare con un pugno di mosche, Nardo: Situazione surreale, Pruzzo: Malen? Ieri ho capito perchè l’Aston Villa se n’è liberato….

malen lo scarto diDonyell Malen, il bomber che sta trascinando la Roma. Dal gol all’esordio alla doppietta di Parma: chi è il Bobby giallorossoL’olandese sale a 13 gol da gennaio, supera il record di Balotelli tra gli acquisti invernali e trascina i giallorossi nella volata Champions ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web