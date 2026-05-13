Malen lo scarto di Emery che potrebbe finire da ‘capocannoniere’ in meno di cinque mesi

Donyell Malen, attaccante olandese, ha attirato l’attenzione nel calcio italiano dopo aver segnato numerosi gol in questa stagione. Recentemente, un sito sportivo ha scritto che il giocatore è diventato uno dei protagonisti più discussi, con la possibilità di diventare il capocannoniere del campionato in meno di cinque mesi. La sua presenza in campo e i risultati conseguiti hanno suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

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2026-05-11 21:02:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: D onyell Malen è diventato il calciatore alla moda del calcio italiano. L’attaccante olandese della Roma è il il calciatore più in forma della seconda metà di stagione in Italia cosa che non ci si aspettava che accadesse visto l’inizio del corso. Malen è stato uno dei cinque acquisti dell’Aston Villa di Unai Emery durante il mese di Gennaio 2025. Insieme a Malen, nella squadra di Birmingham arrivarono nomi come Rashford, Asensio e Disasi. L’obiettivo della dirigenza sportiva dei ‘Villains’ era quello di arricchire il guardaroba della parte più offensiva della squadra, dove l’Aston Villa non aveva espresso al meglio nella prima metà dell’anno.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Malen, lo scarto di Emery che potrebbe finire da ‘capocannoniere’ in meno di cinque mesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’annuncio di Emery su Malen: “La Roma lo riscatterà”L’attaccante olandese resterà nella Capitale italiana Il suo impatto sul calcio italiano è stato a dir poco devastante. Roma, Malen sfida Lautaro: caccia al trono di capocannoniereLa rincorsa della Roma verso l’Europa passa inevitabilmente dai piedi di Donyell Malen, l’uomo che ha cambiato il volto offensivo della squadra di... Argomenti più discussi: Serie A, Roma-Fiorentina 4-0: show giallorosso, Gasp va a -1 dalla Champions; Yildiz in gruppo, rischio Kean e Malen in dubbio: gli indisponibili per la 36ª di Serie A; ON AIR! – Pes: Sul ds la Roma rischia di restare con un pugno di mosche, Nardo: Situazione surreale, Pruzzo: Malen? Ieri ho capito perchè l’Aston Villa se n’è liberato…. Pagina dello scanner del manuale di formazione, cosa significa giallo? reddit Donyell Malen, il bomber che sta trascinando la Roma. Dal gol all’esordio alla doppietta di Parma: chi è il Bobby giallorossoL’olandese sale a 13 gol da gennaio, supera il record di Balotelli tra gli acquisti invernali e trascina i giallorossi nella volata Champions ... affaritaliani.it