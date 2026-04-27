A Roma, la sfida tra Malen e Lautaro per il titolo di capocannoniere si fa sempre più accesa. La squadra giallorossa punta a ottenere un posto in Europa, con Malen che sta diventando il protagonista principale dell’attacco grazie ai suoi gol. La corsa al trono di massimo realizzatore coinvolge anche l’attaccante dell’altra squadra, creando un duello diretto che sta attirando l’attenzione degli appassionati.

La rincorsa della Roma verso l’Europa passa inevitabilmente dai piedi di Donyell Malen, l’uomo che ha cambiato il volto offensivo della squadra di Gasperini. Nonostante il successo del Como a Marassi abbia momentaneamente relegato i giallorossi al sesto posto, la sfida per la zona Europa League è più viva che mai. Come sottolineato dal Corriere della Sera, il duello a distanza tra il tecnico piemontese e Cesc Fabregas sarà il filo conduttore dell’ultimo mese di campionato, con l’attaccante olandese nel ruolo di trascinatore assoluto. I numeri di “Don” Malen da quando è sbarcato nella Capitale sono impressionanti: 11 reti siglate in appena 14 presenze.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Malen sfida Lautaro: caccia al trono di capocannoniere

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