L’annuncio di Emery su Malen | La Roma lo riscatterà

Un dirigente ha dichiarato che l’attaccante olandese resterà nella capitale italiana, confermando che la Roma lo riscatterà. La decisione arriva dopo che il calciatore ha avuto un ruolo importante nel campionato italiano, lasciando un segno evidente nelle prestazioni della squadra. La società ha comunicato ufficialmente che il giocatore continuerà a vestire la maglia giallorossa, senza specificare eventuali dettagli sul trasferimento.

L’attaccante olandese resterà nella Capitale italiana Il suo impatto sul calcio italiano è stato a dir poco devastante. Con undici gol realizzati in quattordici partite di campionato, Donyell Malen è senza dubbio uno dei migliori acquisti invernali nella storia recente della Serie A. Arrivato alla Roma in prestito con diritto di riscatto, il bomber olandese verrà riscattato dai giallorossi per 25 milioni di euro. (Ansa Foto) – calciomercato.it A darne conferma praticamente ufficiale ci ha pensato oggi Unai Emery. Intervistato da Sky Sports prima della sfida contro il Nottingham Forest, l’allenatore dell’ Aston Villa ha tessuto le lodi del suo ex attaccante.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - L’annuncio di Emery su Malen: “La Roma lo riscatterà” Notizie correlate Leggi anche: Emery spinge Malen a Roma, ma serve la qualificazione in Europa Leggi anche: Malen Roma, Emery non ha dubbi: «È un ottimo giocatore e penso possa aver un’ottima carriera lì» Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Aston Villa, Emery: Noi già passati? Rispettiamo molto il Bologna. Ecco come sta Martinez…; Nottingham- Aston Villa: squadre molto distanti in Premier, Emery è favorito nella sua coppa; Premier League, l'Arsenal torna in vetta, vincono Spurs e Liverpool; Pronostico Nottingham Forest-Aston Villa | Europa League 2025/26. L’annuncio di Emery su Malen: La Roma lo riscatteràIl suo impatto sul calcio italiano è stato a dir poco devastante. Con undici gol realizzati in quattordici partite di campionato, Donyell Malen è senza dubbio uno dei migliori acquisti invernali nella ... calciomercato.it TOTS PREMIER LEAGUE: EA SVELA I TITOLARI, MA È GIALLO ASTON VILLA. DOVE SONO I CAMPIONI DI EMERY?L'annuncio ufficiale del Team of the Season di EA SPORTS FC 26 scatena le polemiche. Nonostante il terzo posto blindato in classifica, l'Aston Villa viene ... imiglioridififa.com Castro senza sosta, che impatto Malen. È una sfida da veri numeri 9 A Unai Emery l'hanno chiesto. «Perché abbiamo ceduto Donyell Malen Economicamente era un buon affare per l'Aston Villa e lui voleva giocare centravanti». Boom: pronti-via e 10 gol in A, - facebook.com facebook #EuropaLeague, verso #AstonVilla- #Bologna: l’arma segreta di Unai #Emery x.com