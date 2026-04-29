L’annuncio di Emery su Malen | La Roma lo riscatterà

Da calciomercato.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dirigente ha dichiarato che l’attaccante olandese resterà nella capitale italiana, confermando che la Roma lo riscatterà. La decisione arriva dopo che il calciatore ha avuto un ruolo importante nel campionato italiano, lasciando un segno evidente nelle prestazioni della squadra. La società ha comunicato ufficialmente che il giocatore continuerà a vestire la maglia giallorossa, senza specificare eventuali dettagli sul trasferimento.

L’attaccante olandese resterà nella Capitale italiana Il suo impatto sul calcio italiano è stato a dir poco devastante. Con undici gol realizzati in quattordici partite di campionato,  Donyell  Malen  è senza dubbio uno dei migliori acquisti invernali nella storia recente della  Serie A. Arrivato alla  Roma  in prestito con diritto di riscatto, il bomber olandese verrà riscattato dai giallorossi per 25 milioni di euro. (Ansa Foto) – calciomercato.it A darne conferma praticamente ufficiale ci ha pensato oggi Unai  Emery. Intervistato da  Sky Sports  prima della sfida contro il Nottingham Forest, l’allenatore dell’ Aston Villa ha tessuto le lodi del suo ex attaccante.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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