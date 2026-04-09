Maldini Lazio il futuro passa dalla Coppa Italia | l’idea del club e le cifre per il riscatto

La Lazio sta concentrando tutte le sue speranze sulla vittoria della Coppa Italia, che rappresenta l’unico obiettivo ancora in gioco alla fine della stagione. Nel frattempo, si parla di un possibile riscatto di un giocatore dall’Atalanta, con cifre che sarebbero state già discusse in vista dell’estate. La società biancoceleste sta valutando le mosse da fare per assicurarsi il calciatore e puntare alla coppa nazionale.

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