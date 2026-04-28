Dopo sedici anni di blocco, in Calabria riprende l’attività della dirigenza pubblica. L’assessore ha firmato i contratti delle nuove dirigenti, Barbara Aversa ed Emerenziana Romeo, segnando la fine di un periodo di sospensione. Questa operazione permette di avviare ufficialmente nuove nomine e incarichi nel settore pubblico regionale, portando a una riattivazione delle funzioni dirigenziali.

? Cosa sapere L'assessore Montuoro firma i contratti per le nuove dirigenti Barbara Aversa ed Emerenziana Romeo.. La firma interrompe il blocco delle assunzioni dirigenziali in Calabria iniziato nel 2008.. L’assessore Antonio Montuoro ha siglato ieri presso la sede della Giunta regionale i contratti per due nuove dirigenti, segnando la riapertura dei concorsi pubblici per la dirigenza in Calabria dopo un blocco durato dal 2008. Mentre il caffè si raffredda sui tavolini della piazza e la vita del quartiere scorre con la consueta lentezza, tra le mura istituzionali è avvenuto un movimento che non si vedeva da quasi due decenni. Non è solo una questione di firme su un foglio, ma di un respiro nuovo che torna a farsi sentire nei corridoi della burocrazia regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, riparte la dirigenza: fine del blocco dopo 16 anni

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