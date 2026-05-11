Paradosso Furlani | i tifosi invocano Maldini mentre lui ridisegna ancora il Milan

Il Milan si trova al centro di un dibattito tra i tifosi e la dirigenza. Da una parte, i sostenitori chiedono a gran voce il ritorno di Paolo Maldini, figura simbolo del club. Dall'altra, l'amministratore delegato Giorgio Furlani sta lavorando a un nuovo progetto per il futuro del club, ridisegnando la squadra e le strategie di gestione. La situazione crea una polarizzazione tra chi desidera un ritorno alle origini e chi segue le nuove linee guida.

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Il momento che attraversa il Milan è caratterizzato da un cortocircuito senza precedenti tra la base del tifo e il vertice societario. Mentre la squadra di Massimiliano Allegri fatica a blindare l'obiettivo Champions League, il malcontento dei sostenitori rossoneri continua a crescere. In pochi giorni, una petizione lanciata su Change.org per richiedere le dimissioni dell’amministratore delegato Giorgio Furlani ha superato le 48.000 adesioni. Si tratta di un dato che fotografa perfettamente la crisi d'identità del club: le firme digitali contro l'AD sono superiori al numero totale degli abbonati stagionali, fermi a meno di 40.000.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Paradosso Furlani: i tifosi invocano Maldini mentre lui ridisegna (ancora) il Milan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milan, i tifosi in protesta invocano Paolo Maldini. Tare: “Hanno il diritto di vedere un’altra squadra”La clamorosa contestazione a San Siro dei tifosi del Milan, nel match perso contro l'Atalanta, ha reso esplosivo il rapporto con la società:... Napoli-Milan, la decide Politano. E i tifosi rossoneri invocano un attaccanteIl Napoli batte il Milan 1-0 nello scontro diretto del Maradona, grazie alla rete di Politano e la squadra di Conte si prende il secondo posto,... Si parla di: Tifosi agguerriti: ecco Fuera, le petizioni contro Mbappé e Furlani; Milan, Furlani accelera sul futuro: D’Amico e Italiano per cambiare rotta dopo le contestazioni. Simba24 (@thesimba_24) / Posts / X x.com Milan, Furlani contestato prima della gara con l’Atalanta. Tare si schiera con i tifosi: Hanno ragioneFurlani sotto assedio e contestato dai tifosi del Diavolo prima di una gara fondamentale per raggiungere l'obiettivo Champions. Tare sta con il tifo organizzato del Diavolo ... sport.virgilio.it