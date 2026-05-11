Paradosso Furlani | i tifosi invocano Maldini mentre lui ridisegna ancora il Milan
Il Milan si trova al centro di un dibattito tra i tifosi e la dirigenza. Da una parte, i sostenitori chiedono a gran voce il ritorno di Paolo Maldini, figura simbolo del club. Dall'altra, l'amministratore delegato Giorgio Furlani sta lavorando a un nuovo progetto per il futuro del club, ridisegnando la squadra e le strategie di gestione. La situazione crea una polarizzazione tra chi desidera un ritorno alle origini e chi segue le nuove linee guida.
Il momento che attraversa il Milan è caratterizzato da un cortocircuito senza precedenti tra la base del tifo e il vertice societario. Mentre la squadra di Massimiliano Allegri fatica a blindare l'obiettivo Champions League, il malcontento dei sostenitori rossoneri continua a crescere. In pochi giorni, una petizione lanciata su Change.org per richiedere le dimissioni dell’amministratore delegato Giorgio Furlani ha superato le 48.000 adesioni. Si tratta di un dato che fotografa perfettamente la crisi d'identità del club: le firme digitali contro l'AD sono superiori al numero totale degli abbonati stagionali, fermi a meno di 40.000.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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