Malagò si candida ufficialmente alla presidenza della Federcalcio

Giovanni Malagò ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Dopo aver ricevuto l’appoggio della Lega Serie B, si prepara a competere per la guida dell’organizzazione. La sua candidatura segue l’ottenimento di sostegni da parte di diverse componenti del calcio italiano, segnando un passo importante nel percorso verso le elezioni.

Giovanni Malagò si candida ufficialmente alla presidenza della Figc dopo aver ottenuto anche l’endorsement della Lega Serie B, l’ultima componente di cui attendeva una posizione. È stato lo stesso ex capo del Coni a renderlo noto: «Lo avevo detto e sono stato di parola, per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo». La formalizzazione avverrà oggi. Malagò ( grande favorito ) avrà come sfidante Giancarlo Abete, che contattato da LaPresse ha confermato la sua candidatura come presidente della Figc, incarico già ricoperto dal 2007 al 2014: da quattro anni è alla guida della Lega Nazionale Dilettanti.🔗 Leggi su Lettera43.it

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Serie A Now - Malagò pronto a candidarsi

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