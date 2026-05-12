Malagò annuncia | Domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza

Giovanni Malagò ha annunciato che domani mattina presenterà ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La conferma è arrivata attraverso una dichiarazione rilasciata all’agenzia ANSA, in cui ha confermato di aver rispettato l’impegno preso nei giorni precedenti. La decisione di candidarsi arriva dopo le comunicazioni fatte nelle scorse settimane.

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