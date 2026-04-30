Giancarlo Abete ha annunciato l’intenzione di presentare la propria candidatura alla presidenza della Federcalcio, sfidando l’attuale presidente in carica. La decisione arriva dopo settimane di rumors e discussioni tra gli ambienti del calcio nazionale. La corsa alla guida dell’organismo sportivo si preannuncia molto combattuta, con Abete che ha confermato la volontà di partecipare alle elezioni imminenti. La scelta di Abete è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

I candidati hanno tempo fino al 13 maggio per formalizzare la loro candidatura, mentre le elezioni sono in programma il 22 giugno a Roma. Abete è già stato presidente della Federcalcio dal 2007 al 2014, si dimise subito dopo l’eliminazione della Nazionale dai Mondiali in Brasile per mano dell’Uruguay. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Federcalcio: Giancarlo Abete presenterà la candidatura alla presidenza. Contro Malagò

Notizie correlate

Leggi anche: Giancarlo Abete scende in campo contro Malagò: “Chiederò alla Lnd di candidarmi alla presidenza Figc”

Leggi anche: Abete annuncia la sua candidatura contro Malagò

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Malagò e Abete, oggi l’incontro con i calciatori: la chiave è Zola; Abete rilancia la sua corsa per la Figc dopo l'incontro con Aic e Aiac: Vado avanti; FIGC, il candidato Abete dopo l'incontro con AIC e AIAC: Vado avanti tranquillamente; Riforma del calcio, ecco il primo passo del governo: i punti della prima bozza del Ddl.

Federcalcio: Giancarlo Abete presenterà la candidatura alla presidenza. Contro MalagòGiancarlo Abete è deciso ad andare avanti e presenterà la sua candidatura a presidente della Figc, nonostante l'annunciato appoggio dell'Assocalciatori e dell'Assoallenatori alla possibile candidatura ... firenzepost.it

FIGC, Abete presenterà la sua candidatura alla presidenzaGiancarlo Abete parteciperà alla sfida elettorale per la presidenza della FIGC, il prossimo 22 giugno. Secondo una nota dell'ANSA, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di presentare ... msn.com

Oggi l’AIC e l’AssoAllenatori annunceranno a chi andrà il loro supporto (balla il 30%) nella corsa alla Presidenza della #FIGC tra Giovanni #Malagò e Giancarlo #Abete x.com

Grande entusiasmo a Gaeta per la serata dedicata alla 62ª edizione del Torneo delle Regioni di calcio a 5, che torna nel Lazio dopo anni con il patrocinio della Regione Lazio. Grazie alla Lega Nazionale Dilettanti, al Presidente Giancarlo Abete e al Comitato - facebook.com facebook