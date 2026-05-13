Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. La proposta di sostegno è arrivata anche dalla Lega Serie B, che ha confermato il proprio supporto. La candidatura di Malagò si inserisce nel percorso elettorale in vista delle prossime votazioni per il massimo organismo calcistico italiano. Un altro candidato alla presidenza è stato annunciato dall’ex presidente della Federcalcio.

L’ex presidente Coni Giovanni Malagò si è ufficialmente candidato alla presidenza della Figc dopo aver ottenuto anche l’appoggio della Lega Serie B. Insieme a lui, anche l’ex Figc Giancarlo Abete. Le elezioni federali sono in programma il 22 giugno. Ricordiamo che Malagò aveva già l’appoggio di Lega Serie A, Assocalciatori e Assoallenatori. Malagò e Abete, è scontro per la presidenza Figc. Malagò ha depositato stamani la sua candidatura. All’Ansa ha dichiarato: “ Lo avevo detto e sono stato di parola. Per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti, ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo “.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò e Abete si sono candidati ufficialmente alla presidenza Figc

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: FIGC: Malagò e Abete si sfidano per la presidenza

Leggi anche: FIGC, corsa alla presidenza: Malagò in pole, ma spunta anche Abete

Temi più discussi: Malagò: Mi candido alla presidenza della Figc. Anche Abete ufficiale. Depositate le candidature; Le elezioni FIGC saranno un duello tra Malagò e Abete: voti, alleanze e rischio ineleggibilità; Elezioni Figc, le parole di Malagò e Abete; FIGC, Malagò e Abete sciolgono le riserve: ora la sfida è aperta.

Elezioni FIGC, non soltanto Malagò: Giancarlo Abete presenta ufficialmente la sua candidatura a presidente federale x.com

Due decisioni importanti da prendere per la nazionale italiana nel 2026: Allegri, Conte, Malagò e Abete reddit

Calcio, Malagò si candida ufficialmente alla Figc. E avrebbe già la maggioranzaScadeva oggi il termine per presentare le candidature. In corsa anche il presidente della Lega nazionale dilettanti, Giancarlo Abete ... italiaoggi.it

Figc, Malagò e Abete hanno presentato ufficialmente le candidature: cosa succede oraI candidati hanno consegnato anche i programmi e le candidature per il prossimo consiglio federale: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it