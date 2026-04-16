Giancarlo Abete ha annunciato la sua candidatura per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Ha presentato un progetto che prevede un approccio differente alla gestione del calcio nel paese. La sua proposta si basa su un metodo alternativo rispetto alle modalità attualmente in uso. La candidatura viene ufficializzata in un momento di discussione sui futuri indirizzi dell'organizzazione calcistica nazionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. MILANO, ITALIA – 1 DICEMBRE: Giancarlo Abete, ex Presidente della FIGC, arriva al Gran Galà del Calcio AlC 2025 il 1° dicembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Sara CavalliniGetty Images) Giancarlo Abete ha ufficializzato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza della FIGC, intervenendo dopo che la Lega Serie A ha appoggiato Giovanni Malagò, ex Presidente del CONI. Abete ha osservato che: “Un metodo diverso sarebbe stato più appropriato.” Questa affermazione segna un passaggio importante nella dinamica della politica sportiva italiana.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Abete si candida alla presidenza della FIGC: propone un ‘metodo diverso’ per il calcio.

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