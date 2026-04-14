FIGC corsa alla presidenza | Malagò in pole ma spunta anche Abete

In questi giorni si svolgono le selezioni per la nuova presidenza della Federcalcio. A Milano, l’assemblea della Lega di Serie A ha designato Giovanni Malagò come candidato principale. Tuttavia, tra le opzioni rimane anche la figura di un altro ex presidente, che si presenta come possibile alternativa. La scelta finale si avrà nelle prossime settimane, quando si svolgeranno le decisioni ufficiali.

Sono giorni decisivi per scegliere il nuovo presidente della Federcalcio. Ieri, a Milano, si è svolta l’assemblea della Lega di Serie A che ha indicato Giovanni Malagò come il proprio candidato. Il quadro resta, però, ancora aperto. A margine del Premio Bearzot organizzato dall’ US Acli, Giancarlo Abete ha manifestato la volontà di candidarsi, puntando sul sostegno della Lega Nazionale Dilettanti di cui è attualmente presidente. Sul tavolo resta anche l’ipotesi di un commissariamento, scenario che potrebbe concretizzarsi soprattutto nel caso in cui la votazione del prossimo 22 giugno si concluda con un nulla di fatto. Malagò parte con i favori del pronostico.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Malagò ha poi aggiunto: "Innanzitutto tengo a chiarire che io non mi sono candidato. Non ho fatto alcun passo formale in questo senso. Alcuni rappresentanti della Lega di Serie A mi hanno chiesto un eventuale disponibilità. x.com