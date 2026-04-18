Roma Gasperini nel post gara | Ranieri? Sono stato tirato dentro a questa cosa non ho mai dato risposta e continuo a non farlo non mi sembra una cosa bella

Dopo la partita tra Roma e Atalanta, l’allenatore nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l’incontro. Durante l’intervista, ha parlato di una situazione legata a un collega, affermando di essere stato coinvolto senza aver mai fornito risposte e di preferire non commentare ulteriormente. La sua dichiarazione si riferisce a un episodio che ha coinvolto un altro allenatore, senza entrare nei dettagli.

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