Il centrocampista Majer è al centro di interesse da parte di tre club europei, mentre il Napoli valuta acquisti nel mercato internazionale per rafforzare la linea mediana. Anche il Como si trova coinvolto in questa sfida, che coinvolge più squadre alla ricerca di rinforzi. La squadra partenopea sembra intenzionata a muoversi per migliorare la rosa, senza rivelare ancora dettagli sui possibili accordi.

Il Napoli guarda anche al mercato internazionale per rinforzare il centrocampo. Tra i profili seguiti dalla dirigenza azzurra c’è Lovro Majer, centrocampista croato di proprietà del Wolfsburg. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il giocatore potrebbe lasciare la Bundesliga al termine della stagione. Il suo nome è già finito nelle valutazioni di diversi club europei, attratti dalla sua qualità tecnica e dalla sua esperienza internazionale. In Serie A, il Napoli non è l’unica società interessata. Anche il Como segue con attenzione il centrocampista. Il club lombardo potrebbe avere un canale utile grazie ai rapporti con l’agente del giocatore, lo stesso che cura gli interessi di Alvaro Morata e Hrvoje Smolcic, entrambi già passati dall’esperienza biancoblù.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Majer nel mirino: Napoli e Como sfidano tre club europei

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