Mai dire boomer 2.0 il sequel sabato 16 maggio lo spettacolo al Teatro Vertigo

Sabato 16 maggio, alle 21, ultimo appuntamento della stagione teatrale al Vertigo. In scena una spettacolo "speciale": sul palco, infatti, un cast interamente composto da over 60. Lo spettacolo è il risultato di un laboratorio teatrale condotto da Marco Conte.Si tratta del seguito dello.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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