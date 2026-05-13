Mai dire boomer 2.0 il sequel sabato 16 maggio lo spettacolo al Teatro Vertigo

Da livornotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato 16 maggio, alle 21, ultimo appuntamento della stagione teatrale al Vertigo. In scena una spettacolo "speciale": sul palco, infatti, un cast interamente composto da over 60. Lo spettacolo è il risultato di un laboratorio teatrale condotto da Marco Conte.Si tratta del seguito dello.🔗 Leggi su Livornotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

"Con (-) Tenuta", sabato 11 e domenica 12 aprile lo spettacolo di Chiara Migliorini al Teatro VertigoSabato 11 alle 21 e domenica 12 aprile alle 17 torna al Teatro Vertigo Chiara Migliorini con il suo "Con (-) Tenuta – appunti di donne sacrificabili".

Teatro Vertigo, sabato 28 e domenica 29 marzo lo spettacolo "Mr Baldocci"Sabato 28 marzo alle 21 e domenica 29 alle 17 al Teatro Vertigo una prima nazionale: il titolo è "Mr Baldocci", cognome del protagonista Gabriele...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web