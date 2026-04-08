Con - Tenuta sabato 11 e domenica 12 aprile lo spettacolo di Chiara Migliorini al Teatro Vertigo

Sabato 11 aprile alle 21 e domenica 12 aprile alle 17, il Teatro Vertigo ospiterà lo spettacolo di Chiara Migliorini intitolato

Sabato 11 alle 21 e domenica 12 aprile alle 17 torna al Teatro Vertigo Chiara Migliorini con il suo "Con (-) Tenuta – appunti di donne sacrificabili". Lo spettacolo si compone di diversi quadri in cui l'artista analizza la cultura maschilista e sessista all'interno della donna e delle dinamiche. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Teatro Vertigo, sabato 7 e domenica 8 febbraio lo spettacolo "Gaber sotto le stelle"Sabato 7 febbraio alle 21 con replica domenica 8 alle 17 al teatro Enzina Conte del Vertigo torna Valentina Luporini con "Gaber sotto le stelle".

Teatro Vertigo, sabato 28 e domenica 29 marzo lo spettacolo "Mr Baldocci"Sabato 28 marzo alle 21 e domenica 29 alle 17 al Teatro Vertigo una prima nazionale: il titolo è "Mr Baldocci", cognome del protagonista Gabriele...