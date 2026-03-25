Sabato 28 marzo alle 21 e domenica 29 alle 17, al Teatro Vertigo, si terrà la prima nazionale dello spettacolo

Sabato 28 marzo alle 21 e domenica 29 alle 17 al Teatro Vertigo una prima nazionale: il titolo è "Mr Baldocci", cognome del protagonista Gabriele Baldocci, livornese doc che fu allievo della scuola Enzina Conte del Vertigo, ma contemporaneamente studiava assiduamente il pianoforte fino a diventare un concertista di livello internazionale, insegnante di pianoforte in vari conservatori e scuole di musica europei. "Mr Baldocci" è uno spettacolo di teatro musicale per attore-pianista, segreteria telefonica, stereo e oggetti scenici, al confine tra musica, teatro e filosofia. Concepito e firmato dal compositore Simone Spagnolo, ed ispirato e... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Teatro Vertigo, sabato 28 e domenica 29 marzo lo spettacolo "Mr Baldocci"

Articoli correlati

Teatro Vertigo, sabato 7 e domenica 8 febbraio lo spettacolo "Gaber sotto le stelle"Sabato 7 febbraio alle 21 con replica domenica 8 alle 17 al teatro Enzina Conte del Vertigo torna Valentina Luporini con "Gaber sotto le stelle".

Teatro Vertigo, sabato 17 e domenica 18 gennaio lo spettacolo "Muori amore mio!"Sabato 17 gennaio alle 21 e domenica 18 alle 17 al Teatro Vertigo sarà in scena la compagnia La Tartaruga di Pisa con la commedia "Muori amore mio!"...