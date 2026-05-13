Maglificio ITES SpA | l’azienda che crede nei giovani e nel valore della formazione sul campo

Maglificio ITES SpA, azienda attiva nel settore della maglieria industriale, ha avviato iniziative per coinvolgere i giovani e promuovere la formazione pratica sul campo. La società ha implementato programmi di inserimento e formazione destinati a neoassunti e apprendisti, con l’obiettivo di favorire un passaggio di competenze tra le diverse generazioni. La strategia dell’azienda si basa sulla collaborazione tra esperti e nuove leve, con l’intento di garantire continuità e crescita nel settore.

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L’azienda leader nel settore della maglieria industriale, Maglificio ITES SpA, è stata in grado di rafforzare e fungere da ponte tra le generazioni. L’obiettivo, lo spiega la dott.ssa Sara Ruffa, HR manager di ITES, non è legato esclusivamente alla promozione della cultura della maglieria. Tale aspetto, seppur importante, si fonde con un altro: «favorire il ricambio generazionale in un settore chiave». Un mestiere che alimenta il talento locale per preservare competenze preziose che altrimenti andrebbero perdute. Il progetto ITES, in collaborazione con il Liceo Artistico Petrocchi di Pistoia, punta ad alimentare e incoraggiare le giovani menti attraverso un percorso formativo iniziato a gennaio 2026.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Maglificio ITES SpA: l’azienda che «crede nei giovani e nel valore della formazione sul campo» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cremona: giovani e imprese si sfidano sul valore d’aziendaL’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona ospiterà il 14 aprile prossimo, alle ore 10, la premiazione della quinta edizione... Sventato dai carabinieri il colpo nel maglificio delle grandi firme. Malviventi in fuga nei campiAvevano architettato un furto da film ai danni di un maglificio che produce capi di alta moda per stilisti affermati e dunque di alto valore... Maglificio ITES SpA: l’azienda che «crede nei giovani e nel valore della formazione sul campo»L’azienda leader nel settore della maglieria industriale, Maglificio ITES SpA, è stata in grado ... msn.com Mantero acquisisce il 70% di Maglificio ItesMantero, eccellenza comasca specializzata nella produzione di tessuti e accessori tessili per la moda e il lusso, ha annunciato l’acquisizione del 70% di Maglificio ITES, azienda manifatturiera nata ... it.fashionnetwork.com