Cremona | giovani e imprese si sfidano sul valore d’azienda

Il 14 aprile alle 10, l’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona ospiterà la premiazione della quinta edizione del Concorso Luigi Masserini. L’evento vedrà in campo giovani e imprese che si sfideranno sul valore d’azienda, con una competizione che coinvolge studenti e realtà imprenditoriali locali. L’iniziativa si svolge annualmente e mira a valorizzare le competenze nel settore economico e aziendale.

L’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona ospiterà il 14 aprile prossimo, alle ore 10, la premiazione della quinta edizione del Concorso Luigi Masserini. L’evento si svolgerà presso il Campus di Santa Monica, in via Leonida Bissolati 72. Il tema di quest’anno riguarda le operazioni di acquisizione e le valutazioni d’azienda. L’iniziativa nasce dall’impegno della Fondazione Luigi Masserini, che collabora con l’Istituto di Istruzione Superiore Ghisleri-Beltrami e la sede cremonese dell’Università Cattolica, ricevendo inoltre il supporto dell’Associazione Industriali della provincia di Cremona. Il ponte tra formazione accademica e impresa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona: giovani e imprese si sfidano sul valore d’azienda Azienda di Ancona vince l’edizione 2026 del Premio Cambiamenti, dedicato alle giovani imprese innovativeIl risultato è stato accompagnato dal secondo posto di un’altra impresa anconetana, OmnIAroad, che ha ricevuto anche la menzione speciale “Impatto... Il sito web come asset economico: perché oggi incide direttamente sul valore di un’aziendaPer anni il sito web è stato considerato un semplice strumento di comunicazione, una presenza digitale necessaria ma spesso marginale rispetto al... Temi più discussi: Crescono ordini e imprese: Cremona 4ª in Lombardia; Job Weeks Cremona 2026: un ponte tra giovani e lavoro estivo su misura; La 24ore delle idee: torna in Cattolica Hack in Cremona; Al via la prima edizione della Pavia Innovation Week. Crescono ordini e imprese: Cremona 4ª in LombardiaCREMONA - Anche nel quarto trimestre del 2025 il quadro congiunturale regionale e provinciale conferma il consolidamento della ripresa manifatturiera, con buone notizie pure per l’ artigianato e con u ... laprovinciacr.it Confcommercio Cremona si rinnova: logo moderno e sede all'avanguardia per le impreseConfcommercio Cremona modifica le proprie strategie comunicative in concomitanza con l’evoluzione dell’organizzazione in un contesto economico, sociale e comunicativo ... cremonaoggi.it CR1. . Volley A2 femminile, sono in corso dei dialoghi tra alcuni ex dirigenti dell'Esperia e la Volleyball Casalmaggiore per portare di nuovo il club rosa a Cremona, ecco una piccola anticipazione delle parole del presidente di Casalmaggiore Giovanni Ghini n facebook A Cremona, nutria alla griglia per il pranzo di Pasquetta: la proposta per contenere la specie infestante #Mattino5 x.com