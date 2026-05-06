Magic Gran Galà Internazionale di Magia niente animali all' Auditorium della Conciliazione
L'8 e il 9 maggio “Magic Gran Galà Internazionale di Magia” arriva a Roma, all'Auditorium Conciliazione. Si tratta della dodicesima edizione prodotta da WonderArt Entertainment, che ha scelto di celebrare l’anniversario di San Francesco d'Assisi, onorando la sua "magia" più grande: la capacità di.🔗 Leggi su Romatoday.it
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Panoramica sull’argomento
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