Nella notte a Forte dei Marmi, una banda armata ha fatto irruzione in una villa, sequestrando una madre e sua figlia di origini russe. I rapinatori sono fuggiti con un bottino di circa tre milioni di euro. Le due donne sono state minacciate con armi e portate via durante l’assalto, che si è svolto senza che nessuno potesse intervenire. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Notte di paura a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dove una banda di rapinatori ha fatto irruzione in una villa sequestrando due donne, madre e figlia di origini russe, sotto la minaccia delle armi. Secondo le prime ricostruzioni, la donna più giovane, circa 50 anni, stava rientrando in casa dopo essere uscita per prendere alcune casse d’acqua quando sarebbe stata sorpresa dai banditi. I malviventi, armati e con il volto coperto da passamontagna, l’avrebbero minacciata con una pistola costringendola a rientrare nella villa, dove si trovava anche l’anziana madre di circa 80 anni. Le due donne sarebbero state tenute in ostaggio con la pistola puntata alla testa mentre la banda rovistava nell’abitazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Madre e figlia sequestrate in villa: banda armata fugge con bottino da 3 milioni

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