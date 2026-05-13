Madonna di San Luca in piazza Maggiore Zuppi benedice | Speriamo in un mondo in cui i cannoni sparino solo coriandoli

Dal 9 maggio, Bologna accoglie la Madonna di San Luca in piazza Maggiore, dove rimarrà fino a domenica 17. La cerimonia di benedizione è stata officiata dal vescovo locale, che ha espresso speranze di un futuro pacifico. La statua della Madonna, tradizionalmente portata dal Colle della Guardia, è stata posizionata al centro della piazza, attirando molti fedeli e visitatori durante questa settimana di eventi.

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Bologna, 13 maggio 2026 - Bologna abbraccia con grande affetto la sua Protettrice. È una settimana speciale per la città, che dal 9 maggio è diventata la dimora della Madonna di San Luca, scesa come da tradizione dal Colle della Guardia per restare tra la sua gente fino a domenica 17. Oggi l’icona ha raggiunto in processione la basilica di San Petronio in piazza Maggiore dove dal sagrato l’arcivescovo Matteo Zuppi ha affidato alla città una benedizione dal forte richiamo alla pace. https:www.ilrestodelcarlino.itvideomadonna-di-san-luca-in-centro-a-bologna-la-benedizione-di-zuppi-vp314e12 Una preghiera per la pace. Il momento della celebrazione è iniziato dalla preghiera letta da un bambino, che ha chiesto di "rendere buono il cuore dei potenti" e di far tornare a giocare e sognare i bambini nei paesi in guerra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Madonna di San Luca in piazza Maggiore. Zuppi benedice: “Speriamo in un mondo in cui i cannoni sparino solo coriandoli” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Benedizione della Madonna di San Luca in Piazza Maggiore Madonna di San Luca in centro a Bologna: la benedizione di ZuppiL’immagine della Beata Vergine di San Luca in processione dalla Cattedrale alla Basilica di San Petronio, in piazza Maggiore la benedizione... Temi più discussi: La discesa della Madonna di San Luca; Fiera di San Luca; Madonna di San Luca 2026, il programma delle celebrazioni: processione, messe e orari; La Madonna di San Luca scende in città il 9 maggio. Strade chiuse e bus deviati per la processione della Madonna di San Luca x.com Madonna di San Luca in centro a Bologna: la benedizione di ZuppiL’immagine della Beata Vergine di San Luca in processione dalla Cattedrale alla Basilica di San Petronio, in piazza Maggiore la benedizione dell’arcivescovo Zuppi I fantasmi esistono, sono tra noi, li ... ilrestodelcarlino.it La discesa della Madonna di San Luca, Zuppi e l’abbraccio dei fedeli: Simbolo in grado di unireL’effige della Beata Vergine ha raggiunto la cattedrale di San Pietro accompagnata da migliaia di bolognesi. Il cardinale: Una giornata che va oltre la religione, mai come quest’anno ci insegni la pa ... ilrestodelcarlino.it