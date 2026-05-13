Madonna di San Luca in centro a Bologna | la benedizione di Zuppi
A Bologna, l’immagine della Beata Vergine di San Luca è stata portata in processione dalla Cattedrale alla Basilica di San Luca, dove si è svolta una cerimonia di benedizione. L’evento ha attirato numerosi partecipanti e ha coinvolto il cardinale locale, che ha officiato la funzione religiosa. La processione si è svolta lungo le strade principali della città, con la presenza di fedeli e autorità civili e religiose.
L’immagine della Beata Vergine di San Luca in processione dalla Cattedrale alla Basilica di San Petronio, in piazza Maggiore la benedizione dell’arcivescovo Zuppi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Furto e sfregio all’icona della Vergine di San Luca a Bologna
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