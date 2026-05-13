Madonna di San Luca in centro a Bologna | la benedizione di Zuppi

A Bologna, l’immagine della Beata Vergine di San Luca è stata portata in processione dalla Cattedrale alla Basilica di San Luca, dove si è svolta una cerimonia di benedizione. L’evento ha attirato numerosi partecipanti e ha coinvolto il cardinale locale, che ha officiato la funzione religiosa. La processione si è svolta lungo le strade principali della città, con la presenza di fedeli e autorità civili e religiose.

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L’immagine della Beata Vergine di San Luca in processione dalla Cattedrale alla Basilica di San Petronio, in piazza Maggiore la benedizione dell’arcivescovo Zuppi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Madonna di San Luca in centro a Bologna: la benedizione di Zuppi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Furto e sfregio all’icona della Vergine di San Luca a Bologna Notizie correlate Madonna di San Luca, mercoledì benedizione alla città da San PetronioLa Madonna di San Luca è scesa a Bologna e mercoledì 13 maggio il cardinale Matteo Zuppi benedirà la città e l'Arcidiocesi dal sagrato della Basilica... Leggi anche: Benedizione della Madonna di San Luca in Piazza Maggiore Temi più discussi: La discesa della Madonna di San Luca; Fiera di San Luca; Madonna di San Luca 2026, il programma delle celebrazioni: processione, messe e orari; La Madonna di San Luca scende in città il 9 maggio. Strade chiuse e bus deviati per la processione della Madonna di San Luca x.com La discesa della Madonna di San Luca, Zuppi e l’abbraccio dei fedeli: Simbolo in grado di unireL’effige della Beata Vergine ha raggiunto la cattedrale di San Pietro accompagnata da migliaia di bolognesi. Il cardinale: Una giornata che va oltre la religione, mai come quest’anno ci insegni la pa ... ilrestodelcarlino.it Diocesi: Bologna, da domani in città la Madonna di San Luca. Card. Zuppi, le affidiamo l’invocazione per la paceInizierà sabato 9 maggio la tradizionale visita annuale dell’Immagine della Beata Vergine di San Luca alla città di Bologna che si concluderà domenica 17 con la risalita. L’effige della Madonna scende ... agensir.it